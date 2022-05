Ukončili vyšetrovanie tragickej nehody autobusu pri Malante

Na snímke vrak havarovaného autobusu na mieste dopravnej nehody, ktorá sa stala 13. novembra 2019 na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Nitra 12. mája (TASR) – Po dva a pol roku je ukončené vyšetrovanie tragickej dopravnej nehody pri Nitre, ktorá si vyžiadala 12 ľudských životov. Podľa Jaroslava Mačeka z nitrianskej krajskej prokuratúry predložil vyšetrovateľ prokurátorovi spisový materiál s návrhom na podanie obžaloby. Prokurátor v súčasnosti spis študuje. Vodič nákladného auta, ktoré narazilo do autobusu, je obvinený z prečinu všeobecného ohrozenia.Tragická dopravná nehoda sa stala na štátnej ceste I/65 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami pri Malante 13. novembra 2019 okolo 13.00 h. Nákladné auto schádzalo dolu kopcom, rozkývalo sa a narazilo do protiidúceho autobusu. Zasiahlo ho v zadnej časti a autobus sa prevrátil do priekopy. V autobuse sa viezli prevažne mladí ľudia, ktorí sa vracali zo škôl. Pri nehode prišlo o život 12 ľudí, medzi nimi päť tínedžerov. Ďalších 19 ľudí utrpelo zranenia.Príčinu zrážky skúmali znalci, pracovali s viacerými verziami. Podľa Mačeka je vypracovaných množstvo znaleckých posudkov, podstatné sú najmä znalecké posudky z odboru dopravy a zdravotníctva. K príčinám nehody sa prokuratúra ani polícia nevyjadruje.