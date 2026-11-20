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Vyšetrovanie útoku v Staškove pokračuje, preverujú i postup polície
K útoku nožom v ZŠ v Staškove došlo 29. septembra. Zraneniam na mieste podľahla 61-ročná učiteľka a 1. októbra zomrela žiačka školy. Ďalšia pedagogička utrpela bodné poranenia.
Autor TASR
Staškov 20. novembra (TASR) - Prípad septembrového útoku v základnej škole (ZŠ) v Staškove v okrese Čadca, ktorý si vyžiadal dve obete, sa aktuálne nachádza v štádiu prípravného konania. „Trestné stíhanie v tomto konkrétnom prípade je vedené tzv. vo veci, teda po začatí trestného stíhania. V súvislosti s predmetným trestným stíhaním nebolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe,“ povedal pre TASR hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles. Zároveň naďalej pokračuje trestné konanie v prípade postupu policajtov v súvislosti s trestným oznámením, ktoré podala škola pár dní pred útokom.
Ako Kokles podotkol, nateraz nie je možné vysloviť záver o tom, kedy by mohlo byť prípravné konanie v prípade útoku ukončené. Spresnil, že intenzívne prebieha zabezpečovanie dôkazov vo vzťahu k okolnostiam spáchania skutku a motívu páchateľa. „Do konania boli pribratí znalci z viacerých znaleckých odborov a odvetví, prebiehajú výsluchy svedkov a poškodených. Po vyhotovení znaleckých posudkov bude potrebné vykonať analýzu všetkých zabezpečených dôkazov za účelom stanovenia ďalšieho procesného postupu alebo rozhodnutia o konečnom návrhu v rámci prípravného konania,“ priblížil. Vo veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy, a to v časti dokonaný a v časti v štádiu pokusu.
Kokles pripomenul, že útočník nedosiahol hranicu veku trestnej zodpovednosti podľa trestného zákona. Podozrivý 13-ročný žiak ôsmeho ročníka bol po útoku hospitalizovaný na psychiatrii. Do reedukačného centra ho umiestnili 20. októbra. Hovorkyňa Krajského súdu v Žiline a okresných súdov v jeho pôsobnosti Anna Dudová Záborská pre TASR tento týždeň potvrdila, že rozhodnutie o neodkladnom opatrení o jeho dočasnom umiestnení do zariadenia už nadobudlo právoplatnosť.
Päť dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo ZŠ. Súviselo s iným incidentom, ktorý sa na škole udial. Postup a konanie policajtov od prijatia trestného oznámenia naďalej preveruje Úrad inšpekčnej služby (ÚIS). „V danom prípade pokračuje trestné konanie, bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť,“ povedala pre TASR hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
V súvislosti s uvedeným incidentom bol v pondelok 28. septembra v škole intervenčný tím z centra poradenstva a prevencie, ktorý sa stretol s celou triedou a pracoval s ňou. „Ak orgány činné v trestnom konaní rozhodnú, že je potrebné preveriť postup intervenčného tímu, požiadajú o súčinnosť Štátnu školskú inšpekciu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Štátnej školskej inšpekcie Katarína Matejková.
Vyšetrovanie prebieha aj v prípade matky chlapca. „Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci začal trestné stíhanie a vzniesol obvinenie osobe V. H. pre prečin výtržníctva a násilia voči skupine obyvateľov, ktorého sa mala dopustiť tým, že sa vyhrážala v obci Staškov skupine obyvateľov, medzi ktorými bola aj riaditeľka ZŠ v Staškove,“ spresnil Kokles. Začiatkom októbra sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Žilina, pracovisko Čadca, rozhodla o jej vzatí do väzby z obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. októbra. „Obvinená sa stále nachádza vo výkone väzby. Obžaloba doposiaľ na Okresný súd Žilina nebola podaná,“ dodala Dudová Záborská.
K útoku nožom v ZŠ v Staškove došlo 29. septembra. Zraneniam na mieste podľahla 61-ročná učiteľka a 1. októbra zomrela žiačka školy. Ďalšia pedagogička utrpela bodné poranenia.
Ako Kokles podotkol, nateraz nie je možné vysloviť záver o tom, kedy by mohlo byť prípravné konanie v prípade útoku ukončené. Spresnil, že intenzívne prebieha zabezpečovanie dôkazov vo vzťahu k okolnostiam spáchania skutku a motívu páchateľa. „Do konania boli pribratí znalci z viacerých znaleckých odborov a odvetví, prebiehajú výsluchy svedkov a poškodených. Po vyhotovení znaleckých posudkov bude potrebné vykonať analýzu všetkých zabezpečených dôkazov za účelom stanovenia ďalšieho procesného postupu alebo rozhodnutia o konečnom návrhu v rámci prípravného konania,“ priblížil. Vo veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy, a to v časti dokonaný a v časti v štádiu pokusu.
Kokles pripomenul, že útočník nedosiahol hranicu veku trestnej zodpovednosti podľa trestného zákona. Podozrivý 13-ročný žiak ôsmeho ročníka bol po útoku hospitalizovaný na psychiatrii. Do reedukačného centra ho umiestnili 20. októbra. Hovorkyňa Krajského súdu v Žiline a okresných súdov v jeho pôsobnosti Anna Dudová Záborská pre TASR tento týždeň potvrdila, že rozhodnutie o neodkladnom opatrení o jeho dočasnom umiestnení do zariadenia už nadobudlo právoplatnosť.
Päť dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo ZŠ. Súviselo s iným incidentom, ktorý sa na škole udial. Postup a konanie policajtov od prijatia trestného oznámenia naďalej preveruje Úrad inšpekčnej služby (ÚIS). „V danom prípade pokračuje trestné konanie, bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť,“ povedala pre TASR hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
V súvislosti s uvedeným incidentom bol v pondelok 28. septembra v škole intervenčný tím z centra poradenstva a prevencie, ktorý sa stretol s celou triedou a pracoval s ňou. „Ak orgány činné v trestnom konaní rozhodnú, že je potrebné preveriť postup intervenčného tímu, požiadajú o súčinnosť Štátnu školskú inšpekciu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Štátnej školskej inšpekcie Katarína Matejková.
Vyšetrovanie prebieha aj v prípade matky chlapca. „Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci začal trestné stíhanie a vzniesol obvinenie osobe V. H. pre prečin výtržníctva a násilia voči skupine obyvateľov, ktorého sa mala dopustiť tým, že sa vyhrážala v obci Staškov skupine obyvateľov, medzi ktorými bola aj riaditeľka ZŠ v Staškove,“ spresnil Kokles. Začiatkom októbra sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Žilina, pracovisko Čadca, rozhodla o jej vzatí do väzby z obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. októbra. „Obvinená sa stále nachádza vo výkone väzby. Obžaloba doposiaľ na Okresný súd Žilina nebola podaná,“ dodala Dudová Záborská.
K útoku nožom v ZŠ v Staškove došlo 29. septembra. Zraneniam na mieste podľahla 61-ročná učiteľka a 1. októbra zomrela žiačka školy. Ďalšia pedagogička utrpela bodné poranenia.