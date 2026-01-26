< sekcia Regióny
Vyšetrovanie vraždy tehotnej ženy v Partizánskom ešte neukončili

Autor TASR
Partizánske/Trenčín 26. januára (TASR) - Prípravné konanie vo veci vraždy tehotnej ženy v Partizánskom z augusta minulého roka naďalej pokračuje, vyšetrovanie je v záverečnej fáze. Pre TASR to v pondelok uviedol hovorca Krajskej prokuratúry (KP) Trenčín Marián Sipavý.
„Vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony v zmysle Trestného poriadku,“ uviedol Sipavý s tým, že obžalobu prokuratúra doposiaľ nepodala.
Polícia v súvislosti s prípadom obvinila J. H. z obzvlášť závažného zločinu vraždy v časti dokonaného a v časti spáchaného v štádiu pokusu. Muž podľa polície 30. augusta 2025 zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi. Policajti ho na základe intenzívneho pátrania zadržali ešte v ten deň, v zmysle zákona mu obmedzili osobnú slobodu a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Súd muža začiatkom septembra 2025 vzal do väzby, odôvodnil to takzvanou útekovou aj preventívnou väzbou.
