Vyšetrovanie zrážky vlaku s autobusom v Nových Zámkoch ešte neukončili

Nové Zámky 27. júna (TASR) - Rok od tragickej zrážky vlaku a autobusu na železničnom priecestí pri Nových Zámkoch stále pokračuje vyšetrovanie príčin nehody zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Ako potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková, vyšetrovanie zatiaľ nebolo ukončené. Pri nehode zomrelo sedem cestujúcich z autobusu, päť osôb utrpelo ťažké zranenie.



Ďalšie dve paralelné vyšetrovania nehody viedli Železnice SR (ŽSR) ako prevádzkovateľ dopravy a manažér infraštruktúry v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko ako dopravcom, a Ministerstvo dopravy SR ako vyšetrovací orgán podľa ustanovení zákona o dráhach.



Obidve tieto vyšetrovania určili ako hlavnú príčinu nehody skutočnosť, že výpravca povolil jazdu vlaku cez železničné priecestie po ukončení opravných prác bez toho, aby zabezpečil opätovné uvedenie priecestného zabezpečovacieho zariadenia do činnosti. Zároveň neinformoval rušňovodiča o vypnutí niektorých jeho častí a nenariadil mu opatrnú jazdu pri prejazde cez priecestie, informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Počas zisťovania príčin sa identifikovali ďalšie nedostatky pri organizácii zabezpečovania odstraňovania porúch spôsobených búrkou.



Nehoda sa stala 27. júna 2024 o 17.03 h v medzistaničnom úseku Nové Zámky - Dvory nad Žitavou. Na železničnom priecestí sa zrazil medzinárodný vlak EC 279 s linkovým autobusom dopravcu Arriva. Tragickej nehode predchádzalo nepriaznivé počasie, ktoré deň pred nehodou zasiahlo väčšinu územia Slovenska. Zapríčinilo rozsiahle výpadky elektrického napájania a poškodenie viacerých technických zariadení železničnej infraštruktúry vrátane zabezpečovacích a oznamovacích systémov.



Bezprostredne po ukončení zisťovania príčin nehody prijali ŽSR opatrenia s cieľom predísť opakovaniu podobnej udalosti. „Voči zodpovednej osobe za vznik nehody sa uplatnili postupy v súlade s platnou legislatívou. Po vydaní záverečnej správy vyšetrovacieho orgánu uložil Dopravný úrad Železniciam SR bezpečnostné odporúčania obsahujúce konkrétne úlohy a termíny na ich splnenie. Všetky stanovené opatrenia boli včas a v plnom rozsahu realizované,“ potvrdila Lániková.



Opatrenia zahŕňali povinné školenie všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na riadení železničnej dopravy alebo sa starajú o opravy a údržbu zariadení železničnej infraštruktúry. Na celom Slovensku sa zaviedlo povinné používanie tzv. varovných štítkov v papierovej alebo elektronickej podobe. Štítky slúžia na to, aby výpravcu včas upozornili, že zabezpečovacie zariadenie na plánovanej trase je vypnuté alebo v poruche.



Vypracovaný bol návrh na úpravu technických noriem týkajúcich sa zabezpečovacích zariadení na železničných priecestiach. Po schválení navrhovaných zmien v technických normách sa aj naďalej budú pri výstavbe a modernizácii železníc používať výhradne také zabezpečovacie zariadenia, ktoré budú spĺňať všetky nové, prísnejšie požiadavky.



Podľa vyjadrenia hovorkyne ŽSR viac ako 99,5 percenta nehôd na železničných priecestiach za posledných päť rokov zapríčinili nezodpovední vodiči cestných motorových vozidiel. Ročne takto vznikne približne 50 zrážok.