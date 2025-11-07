< sekcia Regióny
Nočný lov bez povolenia: Obvinili dvojicu mužov z pytliactva
Po usmrtení zveri muži miesto opustili a ulovenú diviačicu nechali na mieste.
Autor TASR
Levice 7. novembra (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PZ) obvinil dvoch mužov z okresu Žarnovica zo spáchania prečinu pytliactva, spáchaného formou spolupáchateľstva. Obvinení mali bez povolenia na lov a zakázaným spôsobom usmrtiť gravidnú samicu diviaka lesného, informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.
Do výkonu práva poľovníctva mala dvojica mužov po vzájomnej dohode neoprávnene zasiahnuť vo februári tohto roka vo večerných hodinách v poľovnom revíri Vápenná Mochovce v katastrálnom území obce Malé Kozmálovce v okrese Levice. Na zver strieľal jeden z obvinených zo zadného sedadla motorového vozidla so strelnou zbraňou vybavenou tlmičom a puškohľadom. Vozidlo v tom čase riadil druhý obvinený.
Po usmrtení zveri muži miesto opustili a ulovenú diviačicu nechali na mieste. Spoločenská hodnota takto ulovenej gravidnej samice diviaka lesného predstavuje podľa platnej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 810 eur. Obvineným v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.
Enviropolícia upozorňuje, že lov zveri bez platného povolenia je trestným činom bez ohľadu na hodnotu ulovenej poľovnej zveri. Takéto konanie spôsobuje škodu poľovným združeniam, ktoré sa o zver starajú, a zároveň predstavuje ekologickú ujmu pre celý ekosystém.
