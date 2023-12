Vyšetrovateľ navrhol obžalovať muža, ktorý usmrtil psa exmanželky

Bratislava 29. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície navrhol prokurátorovi obžalovať muža, ktorý v bratislavskej Dúbravke usmrtil psa exmanželky. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až do troch rokov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



"Čin bol spáchaný závažnejším spôsobom konania, pretože obvinený v máji tohto roku, v byte v bratislavskej Dúbravke, usmrtil pravdepodobne sekerou fenku jazvečíka bez primeraného dôvodu," vysvetlil Hájek.



Priblížil, že majiteľkou psa bola bývalá manželka obvineného. Motívom jeho konania boli nezhody s exmanželkou a dcérou. "Páchateľ po usmrtení zabalil mŕtve telo fenky do igelitového vreca na smeti a následne ho vyhodil do smetného koša, nachádzajúceho sa pred bytovým domom," dodal.