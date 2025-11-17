< sekcia Regióny
Vyšetrovateľ obvinil dílera z Bratislavy
Muž si opakovane zadovažoval marihuanu a kokaín. Tie následne vo väčšom množstve prechovával v jednom z bytov na Furdekovej ulici v Petržalke.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vyšetrovateľ obvinil 32-ročného Michala z Bratislavy pre neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnou a psychotropnou látkou. Muž si opakovane zadovažoval marihuanu a kokaín. Tie následne vo väčšom množstve prechovával v jednom z bytov na Furdekovej ulici v Petržalke. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„V zmysle príkazu sudcu Mestského súdu Bratislava I bola dňa 13. novembra 2025 v uvedenom byte vykonaná domová prehliadka, pri ktorej boli zaistené omamné a psychotropné látky, ktoré boli následne zaslané na expertízne skúmanie,“ priblížila polícia. Skúmanie podľa nej potvrdilo, že v prípade zaistených drog išlo o marihuanu v množstve viac ako 430 gramov a kokaín v množstve takmer 7000 miligramov.
Ako doplnila, vyšetrovateľ spracoval aj podnet na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa sudca Mestského súdu Bratislava I stotožnil. „V uvedenom prípade hrozí v prípade preukázania viny pred súdom obvinenému Michalovi trest odňatia slobody tri až desať rokov,“ dodala polícia.
