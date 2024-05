Vyšetrovateľ obvinil muža z Bratislavy za krádež peňaženiek

Bratislava 30. mája (TASR) - Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie zo zločinu krádeže 49-ročnému mužovi z Bratislavy, ktorý v pondelok (27. 5.) odcudzil z priestorov šatne pri športovom areáli v Bratislave viacero mobilných telefónov a peňaženiek. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



"Podľa doposiaľ zistených informácií 49-ročný Robert H. prišiel približne o 20.00 h do priestorov šatne nachádzajúcej sa v blízkosti športového areálu na Račianskej ulici, odkiaľ z tam odložených ruksakov a tašiek odcudzil celkovo štyri telefóny rôznych značiek a dve peňaženky," priblížila hovorkyňa.



Po oznámení krádeže podľa nej prišli na miesto policajné hliadky. Doplnila, že za pomoci občanov a využitia všetkých dostupných prostriedkov bol muž vypátraný a následne obmedzený na osobnej slobode. "Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia, kde je umiestnený doteraz. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III predložil spis prokurátorovi s podnetom na vzatie obvineného do väzby," dodala Šimunková.