Vyšetrovateľ obvinil muža z prenasledovania bývalej priateľky

Dunajská Streda 20. januára (TASR) - Vyšetrovateľ obvinil 31-ročného muža z okresu Dunajská Streda z prenasledovania a porušovania domovej slobody. Podľa polície mal niekoľko mesiacov kontaktovať svoju bývalú priateľku proti jej vôli osobne aj telefonicky, vulgárne jej nadávať a prenasledovať ju. Policajti ho zadržali 18. januára v noci. Obvinený je aj z trestných činov sexuálneho násilia a zavlečenia do cudziny. Muž je stíhaný väzobne. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Priblížila, že 31-ročný muž sa približne pol roka nevedel zmieriť s tým, že sa s ním rozišla priateľka. "Od rozchodu mal neustále vyhľadávať prítomnosť mladej ženy. Proti jej vôli ju mal osobne aj telefonicky kontaktovať, vulgárne jej nadávať, prenasledovať, chodiť za ňou na adresu jej bydliska a bez jej súhlasu vstúpiť do bytu, v ktorom bývala. Jeho konanie postupne u ženy vzbudilo strach a zhoršovalo to kvalitu jej života," uviedla.



Krajský vyšetrovateľ muža obvinil z prečinov nebezpečného prenasledovania a porušovania domovej slobody. Polícia doplnila, že podľa zákona mu za tieto skutky hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov. "Z dôvodu prebiehajúceho konania a vykonávania procesných úkonov nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Obvinený muž z okresu Dunajská Streda bol na základe podaného návrhu na väzobné stíhanie, s ktorým sa sudca stotožnil, eskortovaný do väzby," dodali z polície.