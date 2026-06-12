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Rozbili drogový biznis: Trojica skončila v rukách polície
Polícia v tejto súvislosti v stredu (10. 6.) na základe príkazu sudcu Mestského súdu Bratislava I vykonala prehliadku bytových a nebytových priestorov.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II vo štvrtok (11. 6.) obvinil tri osoby, ktoré si mali minimálne od januára 2024 zadovažovať a neoprávnene prechovávať drogy v byte v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Následne ich mali odpredávať ďalším koncovým užívateľom. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Polícia v tejto súvislosti v stredu (10. 6.) na základe príkazu sudcu Mestského súdu Bratislava I vykonala prehliadku bytových a nebytových priestorov. „Boli zaistené vrecká s bielou kryštalickou látkou, ako aj ďalšie príslušenstvo slúžiace na balenie a distribúciu drog. Z následne vykonaného znaleckého skúmania bolo zistené, že v prípade zaistenej bielej kryštalickej látky ide o metamfetamín,“ priblížila hovorkyňa. Ako dodala, vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie obvinených.
Polícia v tejto súvislosti v stredu (10. 6.) na základe príkazu sudcu Mestského súdu Bratislava I vykonala prehliadku bytových a nebytových priestorov. „Boli zaistené vrecká s bielou kryštalickou látkou, ako aj ďalšie príslušenstvo slúžiace na balenie a distribúciu drog. Z následne vykonaného znaleckého skúmania bolo zistené, že v prípade zaistenej bielej kryštalickej látky ide o metamfetamín,“ priblížila hovorkyňa. Ako dodala, vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie obvinených.