Vyšetrovateľ obvinil tri osoby v prípade policajnej akcie Dýka
Autor TASR
Trnava 16. mája (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru (PZ) obvinil tri osoby v prípade policajnej akcie s krycím názvom Dýka. Obvinenie im vzniesol v piatok (15. 5.) pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spáchaný formou spolupáchateľstva. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z Odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ.
Realizácia policajnej akcie bola výsledkom operatívno-pátracej a vyšetrovacej činnosti príslušníkov Národnej protidrogovej jednotky, zameranej na odhaľovanie a dokumentovanie závažnej drogovej trestnej činnosti. V rámci procesných úkonov boli vykonané viaceré domové prehliadky, ako aj prehliadky iných priestorov a pozemkov v Trenčianskom a Trnavskom kraji.
Počas zásahu policajti zaistili okrem iného najmenej 200 gramov metamfetamínu, 3139 kusov tabliet obsahujúcich pseudoefedrín, telekomunikačné zariadenia a strelnú zbraň so strelivom. Zároveň sa im podarilo zaistiť aj finančnú hotovosť vo výške približne 12.000 eur a 50.000 českých korún.
Po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov vyšetrovateľ spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených osôb do väzby.
