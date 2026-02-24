< sekcia Regióny
Vyšetrovateľ obvinil zástupcu riaditeľa Policajného zboru v Šali
Obvinenému policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.
Autor TASR
Šaľa 24. februára (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil policajta z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Policajt bol v čase spáchania skutku zaradený ako zástupca riaditeľa obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) v Šali, informovala Andrea Dobiášová, hovorkyňa ÚIS.
Obvinený policajt mal 2. júna minulého roka bezdôvodne fyzicky napadnúť na obvodnom oddelení Policajného zboru v Šali osobu predvedenú ako podozrivú z majetkovej trestnej činnosti. Osobu mal udierať rukami aj doposiaľ nezisteným predmetom, pravdepodobne obuškom. Zároveň jej mal vulgárne nadávať. Týmto konaním jej mal spôsobiť zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie s dĺžkou liečenia sedem dní.
Obvinenému policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.
Obvinený policajt mal 2. júna minulého roka bezdôvodne fyzicky napadnúť na obvodnom oddelení Policajného zboru v Šali osobu predvedenú ako podozrivú z majetkovej trestnej činnosti. Osobu mal udierať rukami aj doposiaľ nezisteným predmetom, pravdepodobne obuškom. Zároveň jej mal vulgárne nadávať. Týmto konaním jej mal spôsobiť zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie s dĺžkou liečenia sedem dní.
Obvinenému policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.