Vyšetrovateľ obvinil zástupcu riaditeľa Policajného zboru v Šali

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obvinenému policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

Autor TASR
Šaľa 24. februára (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil policajta z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Policajt bol v čase spáchania skutku zaradený ako zástupca riaditeľa obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) v Šali, informovala Andrea Dobiášová, hovorkyňa ÚIS.

Obvinený policajt mal 2. júna minulého roka bezdôvodne fyzicky napadnúť na obvodnom oddelení Policajného zboru v Šali osobu predvedenú ako podozrivú z majetkovej trestnej činnosti. Osobu mal udierať rukami aj doposiaľ nezisteným predmetom, pravdepodobne obuškom. Zároveň jej mal vulgárne nadávať. Týmto konaním jej mal spôsobiť zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie s dĺžkou liečenia sedem dní.

Obvinenému policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.
