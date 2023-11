MUŽ OKRADOL VOZÍČKARA: Mal ho fyzicky napadnúť a vytrhnúť mu peňažku

Dunajská Streda 8. novembra (TASR) - V meste Veľký Meder v okrese Dunajská Streda sa 33-ročný muž pokúsil olúpiť svojho rodinného príslušníka. V utorok (7. 11.) približne o 10.00 h si mal 61-ročný muž na invalidnom vozíku v spoločnosti svojho rodinného príslušníka vybrať z bankomatu 500 eur. Vzápätí ho mal jeho spoločník fyzicky napadnúť, vytrhnúť mu z rúk peňaženku, vybrať z nej hotovosť a utiecť, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Privolaní policajti mladšieho z mužov vypátrali do niekoľkých minút a obmedzili ho na osobnej slobode. Po vykonaní potrebných úkonov eskortovali oboch mužov na kriminálnu políciu do Dunajskej Stredy. Vyšetrovateľ obvinil 33-ročného muža zo zločinu lúpeže a zároveň podal podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. Za zločin lúpeže mu hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Do rozhodnutia o jeho väzbe zostáva obvinený v policajnej cele, skonštatovala Antalová.