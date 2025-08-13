Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v prípade dobodanej ženy v Nitre

Priamo v byte zadržali podozrivého 21-ročného muža.

Autor TASR
Nitra 13. augusta (TASR) - Vyšetrovateľ kriminálnej polície začal trestné stíhanie vo veci pre zločin ublíženia na zdraví v súvislosti s dobodanou ženou v Nitre. Ženu našli policajti dobodanú v utorok 12. augusta v jednom z bytových domov. Priamo v byte zadržali podozrivého 21-ročného muža. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na desať rokov, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Z bytu na ulici Na Predmostí sa v utorok dopoludnia ozýval krik ženy, ktorá volala o pomoc. Policajtom po príchode na miesto nikto neotváral, využili preto oprávnenie otvoriť byt. Na zemi uvideli ležať zranenú ženu, ktorá strácala vedomie. Poskytli jej okamžitú prvú pomoc a privolali rýchlu zdravotnú pomoc, skonštatoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
