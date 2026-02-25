< sekcia Regióny
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v prípade pádu strechy v Komárne
K pádu betónového prístrešku, ktorý bol umiestnený nad vstupom do budovy Klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne, došlo v stredu krátko pred desiatou hodinou.
Autor TASR
Komárno 25. februára (TASR) - Obeťou tragickej udalosti v Komárne bol 51-ročný muž. S poranením chrbtice bol do Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch letecky transportovaný 64-ročný muž. S ľahším poranením hlavy previezli sanitkou do Nemocnice Agel v Komárne 67-ročného muža. Všetci traja boli klientami klientskeho centra, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vyšetrovateľ Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Okolnosti tragédie sú predmetom ďalšieho vyšetrovania polície.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevylučuje, že k pádu časti strechy budovy mohlo prispieť nedávne zemetrasenie. Ministerstvo vnútra preto dalo pokyn na kontrolu všetkých budov v správe ministerstva v rádiuse, kde prebiehala seizmologická činnosť. Ministerstvo vnútra zároveň nariadilo kontrolu všetkých podobných budov s prístreškami v jeho správe.
Na miesto tragédie bol prizvaný statik ministerstva vnútra, aby skontroloval celú budovu. „Ak tu nebudú žiadne nálezy alebo nahlásenia porušenia statiky, budú služby v rámci klientskeho centra poskytované od štvrtka 26. februára. Ak tu budú identifikované akékoľvek možné ďalšie poškodenia budovy, služby klientskeho centra v Komárne preberú ostatné klientske centrá v okolí,“ povedal Šutaj Eštok.
