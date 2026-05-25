Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v prípade vraždy muža v Šuranoch
Mŕtveho muža našli v bytovom dome na Partizánskej ulici v Šuranoch v nedeľu popoludní.
Autor TASR
Šurany 25. mája (TASR) - Krajský vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy, ktorá sa stala v Šuranoch v nedeľu (24. 5.). S podozrivým 29-ročným mužom sú v súčasnosti vykonávané procesné úkony, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Mŕtveho muža našli v bytovom dome na Partizánskej ulici v Šuranoch v nedeľu popoludní. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a aby nedošlo k jeho zmareniu sa v tejto chvíli bližšie vyjadrovať nebudeme,“ skonštatovala polícia.
