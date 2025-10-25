Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
UTÝRANÁ KOBILA V PIVNICI: Polícia pátra po páchateľovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Vyšetrovatelia žiadajú svedkov, ktorí o prípade niečo vedia, aby im poskytli dostupné informácie.

Mýtne Ludany 25. októbra (TASR) - Enviropolícia vyšetruje brutálne zaobchádzanie so zvieraťom, ku ktorému došlo v obci Mýtne Ludany v Levickom okrese. Podľa vyšetrovateľov tu v pivnici uhynula kobyla.

Ku skutku malo dôjsť od 12. júla do 2. augusta 2025 v katastrálnom území Mýtne Ludany. „Zatiaľ neznámy páchateľ mal v pivnici držať v zajatí viac ako 20-ročnú kobylu. Bola bez potravy, vody a inej starostlivosti, následkom čoho došlo k úhynu. Páchateľ konal v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti zakazujúce týranie zvierat,“ informovala polícia.

Vyšetrovatelia žiadajú svedkov, ktorí o prípade niečo vedia, aby im poskytli dostupné informácie. „V tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti. Páchateľovi v tomto prípade hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ doplnila polícia.
