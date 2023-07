Pri Detve sa čelne zrazili autá, zomreli dvaja ľudia

Detva 10. júla (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu pri Detve, po ktorej zomreli dvaja ľudia a ďalší sa zranili. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.



Ako uvádza, dve autá sa čelne zrazili, podľa polície mohol byť príčinou mikrospánok jedného z vodičov. Udalosť sa stala v nedeľu (9. 7.) večer na ceste v blízkosti obcí Kriváň a Podkriváň v Detvianskom okrese v smere na Lučenec.



Dodáva, že auto značky Volkswagen Passat prešlo do protismeru, kde sa čelne zrazilo s protiidúcou Škodou Fabia. Pre náraz sa zranili ľudia v oboch vozidlách a jedna 62-ročná žena zraneniam na mieste podľahla. "Druhá vo veku 61 rokov zomrela na následky zranení po prevoze do nemocnice," objasňujú policajti s tým, že ďalší dvaja účastníci nehody utrpeli ťažké zranenia a dvaja sa zranili ľahko.



Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári z operačného strediska v Banskej Bystrici. Vyšetrovateľ vo Zvolene začal trestné stíhanie pre usmrtenie, do konania priberú znalcov z odboru dopravy a zdravotníctva. "Obom vodičom odobrali biologický materiál na zistenie prípadnej prítomnosti alkoholu," podotkla polícia.