Polícia vyšetruje nehodu v okrese Senica, zomreli pri nej dvaja chodci

Moravský Svätý Ján 20. februára (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti nehody na neosvetlenej ceste tretej triedy v smere od Moravského Svätého Jána na hraničný priechod s Rakúskom v okrese Senica. Dvaja chodci, ktorí boli jej účastníkmi, na následky zranení zomreli. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trnave na sociálnej sieti.



Nehoda sa stala v utorok (15. 2.) krátko po polnoci. "Vodič na osobnom aute narazil do dvoch chodcov s invalidným vozíkom. Nehoda sa stala mimo obce. Vodič mal do chodcov na kraji cesty naraziť pravou časťou auta práve v momente, keď oproti nemu malo ísť iné vozidlo," uviedla hovorkyňa KR PZ v Trnave Zlatica Antalová.



Policajti po príchode na miesto nehody podrobili 38-ročného vodiča dychovej skúške, ktorá alkohol nepotvrdila. "Starší z chodcov, 57-ročný muž, policajtom nafúkal viac ako tri promile. Druhému, 44-ročnému mužovi, bola s cieľom zistenia alkoholu v jeho organizme odobratá krv. Obaja chodci utrpeli pri zrážke viaceré poranenia, s ktorými ich previezli do nemocnice," informovala po nehode Antalová.



Polícia zároveň hľadá prípadných svedkov. "Ak ste boli priamym svedkom zrážky, prípadne ste dvojicu mužov pred nehodou na ceste videli a viete potvrdiť, či boli osvetlení, kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158 alebo na sociálnej sieti," žiada polícia.