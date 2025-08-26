< sekcia Regióny
Útok ostrým predmetom v Dubnici nad Váhom: Zranený je 40-ročný muž
Tridsaťštyriročný muž v Dubnici nad Váhom fyzicky napadol 40-ročného poškodeného neznámym ostrým predmetom, pravdepodobne nožom.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 26. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti útoku, ku ktorému došlo v noci z pondelka (25. 8.) na utorok v Dubnici nad Váhom. Tridsaťštyriročný muž tam fyzicky napadol 40-ročného muža. Trenčiansky policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
„Tridsaťštyriročný muž v Dubnici nad Váhom fyzicky napadol 40-ročného poškodeného neznámym ostrým predmetom, pravdepodobne nožom. Uvedeným činom mu spôsobil viaceré bodnorezné zranenia, poškodeného záchranári previezli do nemocnice,“ uviedla Krajčíková.
Policajti odboru kriminálnej polície a pohotovostnej motorizovanej jednotky z Trenčína podľa nej muža v krátkom čase vypátrali, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a umiestnia ho do cely policajného zaistenia. „Polícia aktuálne vykonáva všetky potrebné procesné úkony a intenzívne pracuje na objasnení okolností prípadu,“ dodala.
