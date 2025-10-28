< sekcia Regióny
Vyšetrujú dvojnásobnú krádež v cukrárenskej prevádzke v Prešove
Ukradli hotovosť.
Autor TASR
Prešov 28. októbra (TASR) - Cukrárenskú prevádzku v Prešove dvakrát vykradli, prípadom sa zaoberá polícia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že krádež finančnej hotovosti oznámili na linku 158 v pondelok (27. 10.) podvečer.
„Preverovaním oznámenia bolo zistené, že v dobe od 20. do 21. októbra neznámy páchateľ vošiel do prevádzky, odkiaľ ukradol z pracovného pultu finančnú hotovosť vo výške 6000 eur. Zlodej ‚navštívil‘ prevádzku aj druhýkrát, a to v dobe od 24. do 25. októbra, keď bolo odcudzených z neuzamknutej pokladnice ďalších 270 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.
