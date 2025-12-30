Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vyšetrujú incident, pri ktorom zákazník zranil pracovníka SBS

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Počas konfliktu utrpel pracovník SBS zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici.

Autor TASR
Piešťany 30. decembra (TASR) - Polícia vyšetruje incident, ktorý sa stal v utorok v jednej z obchodných prevádzok v Piešťanoch medzi zákazníkom a pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby (SBS). Počas konfliktu utrpel pracovník SBS zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

Ako uviedla, podozrivú osobu sa policajtom podarilo krátko po skutku zadržať a obmedziť na osobnej slobode. „V súčasnosti prebiehajú procesné úkony, preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ ozrejmila.
