Vyšetrujú kolíziu chodkyne s osobným vozidlom v Bardejove

Vodič osobného auta nedal prednosť 80-ročnej chodkyni, ktorá vstúpila na vozovku.

Bardejov 19. februára (TASR) - Polícia vyšetruje kolíziu chodkyne s osobným vozidlom, ku ktorej došlo v stredu (18. 2.) podvečer na Hlavnej ulici v Bardejove v mestskej časti Dlhá Lúka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, 29-ročný vodič osobného auta nedal prednosť 80-ročnej chodkyni, ktorá vstúpila na vozovku a prechádzala cez riadne vyznačený priechod pre chodcov. „Vozidlo zasiahlo ženu, ktorá v dôsledku zrážky utrpela viaceré ťažké zranenia a vyžiadajú si niekoľkotýždňové liečenie. Ani jeden z účastníkov nebol pod vplyvom alkoholu,“ povedala Ligdayová.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.
