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Vyšetrujú krádež vo Veľkom Slavkove, škoda presiahla 20.000 eur
Páchateľ poškodil zámky na dverách, vošiel dnu a priestor prehľadal.
Autor TASR
Veľký Slavkov 21. augusta (TASR) - Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade rieši prípad trestného činu krádeže, ku ktorému došlo v jednej z garáží v období od 11. do 18. augusta vo Veľkom Slavkove. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako povedala, páchateľ poškodil zámky na dverách, vošiel dnu a priestor prehľadal.
„Odniesol si elektrický kebab, dve chladničky, zmrzlinový stroj, zváračku, viac ako 500 kuchynských nádob, sady hliníkových diskov aj s pneumatikami. Ďalej priemyselné vysávače, asi 300 sklenených pohárov, mobilný montážny vozík, nárezové stroje, gril, elektrické nože, vysokotlakové čistiace stroje, kávovar, jedálenské stoly, benzínovú elektrocentrálu, klimatizáciu a mnoho ďalších vecí,“ povedala Ligdayová s tým, že poškodenému majiteľovi vznikla škoda v predbežnej výške viac ako 20.000 eur.
Podľa hovorkyne v stredu (19. 8.) policajti zadržali dvoch mužov vo veku 31 a 39 rokov z obce Stráne pod Tatrami podozrivých z uvedeného konania. Boli umiestnení do cely policajného zaistenia.
Ako povedala, páchateľ poškodil zámky na dverách, vošiel dnu a priestor prehľadal.
„Odniesol si elektrický kebab, dve chladničky, zmrzlinový stroj, zváračku, viac ako 500 kuchynských nádob, sady hliníkových diskov aj s pneumatikami. Ďalej priemyselné vysávače, asi 300 sklenených pohárov, mobilný montážny vozík, nárezové stroje, gril, elektrické nože, vysokotlakové čistiace stroje, kávovar, jedálenské stoly, benzínovú elektrocentrálu, klimatizáciu a mnoho ďalších vecí,“ povedala Ligdayová s tým, že poškodenému majiteľovi vznikla škoda v predbežnej výške viac ako 20.000 eur.
Podľa hovorkyne v stredu (19. 8.) policajti zadržali dvoch mužov vo veku 31 a 39 rokov z obce Stráne pod Tatrami podozrivých z uvedeného konania. Boli umiestnení do cely policajného zaistenia.