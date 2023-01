Vyšetrujú nehodu, ktorú pravdepodobne zapríčinil zdravotný stav vodiča

Bratislava 11. januára (TASR) - Polícia vyšetruje utorkovú (10. 1.) dopravnú nehodu, ktorú pravdepodobne zapríčinil zdravotný stav vodiča. Muž narazil do stredového ostrovčeka, neskôr do stĺpa verejného osvetlenia. "Privolaná rýchla zdravotná pomoc na mieste zistila, že muž mal veľmi nízku hladinu cukru v krvi," uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



K dopravnej nehode došlo vo večerných hodinách. "Štyridsaťjedenročný vodič motorového vozidla jazdil po Bezručovej ulici, kde narazil do stredového ostrovčeka, ktorý poškodil. Napriek tomu ďalej pokračoval na Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom zjazd na ulicu Staromestská a zišiel mimo vozovky, kde následne narazil do stĺpa verejného osvetlenia, ktorý taktiež poškodil," spresnila Šimková. Nehoda je podľa jej slov v štádiu šetrenia.