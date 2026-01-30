< sekcia Regióny
TRAGÉDIA V OBCI SAČUROV: Kamión zachytil štvorročného chlapca
Vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia a zisťuje aj presnú príčinu úmrtia dieťaťa.
Autor TASR
Sačurov 30. januára (TASR) - Polícia vo Vranove nad Topľou vyšetruje nehodu, pri ktorej prišiel vo štvrtok (29. 1.) predpoludním o život štvorročný chlapec. V obci Sačurov ho zachytilo nákladné vozidlo prevážajúce veľkokapacitný kontajner na odpadky. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, 56-ročný vodič nebol pod vplyvom alkoholu.
Hovorkyňa doplnila, že vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia a zisťuje aj presnú príčinu úmrtia dieťaťa, ako aj mieru zavinenia zúčastnených.
