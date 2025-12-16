Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vyšetrujú poškodenie bankomatu v Ždiari

Na snímke policajná páska. Foto: TASR/Roman Hanc

Zákon pre páchateľa takéhoto zločinu stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na štyri až osem rokov.

Autor TASR
Ždiar 16. decembra (TASR) - Polícia v Poprade vyšetruje zločin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia v obci Ždiar. V noci zo 14. na 15. decembra došlo v obci k poškodeniu bankomatu, ktorý je umiestnený na polyfunkčnej budove. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Prešove Jana Ligdayová, páchateľ poškodil na zariadení mechanizmus otvoru na načítanie kariet.

„V trezore bankomatu bola v čase skutku finančná hotovosť, jej presná výška doposiaľ nebola vyčíslená,“ dodala hovorkyňa s tým, že zákon pre páchateľa takéhoto zločinu stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na štyri až osem rokov.
