Vyšetrujú zrážku auta s policajným vozidlom vo Vranove nad Topľou

Vranov nad Topľou 16. júla (TASR) - Polícia objasňuje dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k čelnej zrážke osobného a policajného auta vo Vranove nad Topľou. Prešovská krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že 63-ročný vodič v pondelok (15. 7.) prešiel do protismeru a narazil do tam stojaceho služobného auta Policajného zboru.



"To po náraze odhodilo do protismeru, kde zostalo stáť. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniam osádky policajného auta a spolujazdkyne 63-ročného vodiča," doplnila polícia s tým, že dychová skúška u vodičov bola negatívna a škoda je predbežne vyčíslená na 7000 eur.