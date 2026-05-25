Vyskočil z auta a dal sa na útek do poľa
Autor TASR
Prešov 25. mája (TASR) - Z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil 51-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž v nedeľu (24. 5.) dopoludnia viedol osobné vozidlo od obce Mirkovce do obce Žehňa v okrese Prešov, pričom ho zastavila policajná hliadka.
„Vodič po zastavení vystúpil z auta a dal sa na útek do poľa. Bol zadržaný a podrobený kontrole. Vykonanou lustráciou v policajnej evidencii bolo zistené, že muž nie je vlastníkom vodičského preukazu a má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel s platnosťou do novembra 2029,“ povedala Ligdayová.
Muž skončil v cele policajného zaistenia.
