Výškovú budovu v Partizánskom možno prerobia na byty

Partizánske 28. júla (TASR) - Bývalá administratívna budova niekdajších Závodov 29. augusta (ZDA) na Nitrianskej ceste v Partizánskom môže slúžiť na bývanie. Jej súčasťou majú byť i obchodné prevádzky a služby. Projekt súkromného investora, ktorý v blízkosti uvažuje i nad výstavbou parkovacieho domu, podporili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



Objekt je dlhé roky okrem jeho prízemia nevyužívaný. Majiteľ budovy spolu s architektom na rokovaní predstavili poslancom urbanistickú štúdiu, ktorá rieši budovu i revitalizáciu jej okolia. Mestské zastupiteľstvo podporilo investičný zámer, odporučilo v ňom pokračovať s tým, že žiada vykonanie všetkých opatrení súvisiacich s tým, aby táto investícia mohla byť posunutá do realizácie.



Plánovaný projekt je previazaný so zámermi radnice, ktorá chce revitalizovať okolie budovy a v jej blízkosti vybudovať z fondov Európskej únie i Parčík baťových závodov. „Momentálne sa nachádzame v čase, keď potrebujeme finalizovať projektové zámery v rámci integrovaných územných investícií. Máme dohodnutých viac ako jeden milión eur na to, aby sme opravili okolie autobusovej stanice a parkovisko za výškovou budovou. Poslanci musia rozhodnúť, či bude časť parkoviska súčasťou projektu, lebo bez neho sa nedá realizovať. Ak tam majú byť byty a polyfunkčné priestory, budova bude potrebovať vlastné parkoviská,“ vysvetlil primátor Jozef Božik a spresnil, že majiteľ budovy prišiel s alternatívou výstavby parkovacieho domu.



Božik upozornil, že predaj mestských pozemkov, na ktorých sa má časť projektu nachádzať, bude v zmysle legislatívy možný až na základe znaleckého posudku. „Ak sa má investícia zrealizovať a my máme mať vlastný projektový zámer naplnený počas budúceho roka, musíme konať veľmi rýchlo,“ podotkol.



Projektový zámer investora podporili poslanci jednohlasne. „Jednoznačne sa tak vytvára priestor na to, aby sa budova počas nasledujúcich mesiacov a rokov mohla zmeniť na bývanie a polyfunkčné priestory. My v tejto súvislosti pripravíme projekt tak, že budeme rekonštruovať len tie priestory, ktoré nebudú predmetom predaja. To znamená priestory, ktoré nebudú súčasťou poschodového parkoviska,“ dodal primátor.