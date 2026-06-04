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Výskum FMK UCM prinesie komplexnú reflexiu súčasnej mediálnej kultúry
Vedci sa zamerali napríklad na zobrazovanie rodových rolí, fenomén nostalgie, fanúšikovské komunity, vplyv umelej inteligencie na médiá či globalizáciu audiovizuálnej tvorby.
Autor TASR
Trnava 4. júna (TASR) - Výskumný projekt, ktorý od roku 2022 realizuje Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, prinesie po svojom ukončení v júni komplexnú reflexiu súčasnej mediálnej kultúry. Výsledky využili aj vo výučbe. Počas riešenia projektu vznikli viaceré vysokoškolské učebnice, niekoľko dizertačných prác a viac ako 80 diplomových prác. TASR o tom informoval Peter Krajčovič z FMK UCM.
Projekt Hypermoderná mediálna kultúra - Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja skúma, ako filmy, televízne programy a digitálne hry odrážajú spoločenské zmeny a ovplyvňujú verejnú diskusiu. Výskumný tím vedie Jana Radošinská z FMK UCM v Trnave.
Vedci sa zamerali napríklad na zobrazovanie rodových rolí, fenomén nostalgie, fanúšikovské komunity, vplyv umelej inteligencie na médiá či globalizáciu audiovizuálnej tvorby. Súčasťou projektu boli aj vedecké publikácie, konferencie, odborné prednášky a diskusie pre verejnosť.
V záverečnej fáze pripravujú riešitelia ďalšiu odbornú publikáciu a 23. júna sa uskutoční medzinárodná konferencia Film a televízia: Zrkadlové siene hypermoderny. Podľa výskumníkov výsledky potvrdili, že filmová a televízna tvorba nielen odráža spoločenské dianie, ale ovplyvňuje aj hodnoty, postoje a verejnú diskusiu.
Projekt Hypermoderná mediálna kultúra - Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja skúma, ako filmy, televízne programy a digitálne hry odrážajú spoločenské zmeny a ovplyvňujú verejnú diskusiu. Výskumný tím vedie Jana Radošinská z FMK UCM v Trnave.
Vedci sa zamerali napríklad na zobrazovanie rodových rolí, fenomén nostalgie, fanúšikovské komunity, vplyv umelej inteligencie na médiá či globalizáciu audiovizuálnej tvorby. Súčasťou projektu boli aj vedecké publikácie, konferencie, odborné prednášky a diskusie pre verejnosť.
V záverečnej fáze pripravujú riešitelia ďalšiu odbornú publikáciu a 23. júna sa uskutoční medzinárodná konferencia Film a televízia: Zrkadlové siene hypermoderny. Podľa výskumníkov výsledky potvrdili, že filmová a televízna tvorba nielen odráža spoločenské dianie, ale ovplyvňuje aj hodnoty, postoje a verejnú diskusiu.