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Výskum FMK UCM prinesie komplexnú reflexiu súčasnej mediálnej kultúry

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Na snímke budova Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Vedci sa zamerali napríklad na zobrazovanie rodových rolí, fenomén nostalgie, fanúšikovské komunity, vplyv umelej inteligencie na médiá či globalizáciu audiovizuálnej tvorby.

Autor TASR
Trnava 4. júna (TASR) - Výskumný projekt, ktorý od roku 2022 realizuje Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, prinesie po svojom ukončení v júni komplexnú reflexiu súčasnej mediálnej kultúry. Výsledky využili aj vo výučbe. Počas riešenia projektu vznikli viaceré vysokoškolské učebnice, niekoľko dizertačných prác a viac ako 80 diplomových prác. TASR o tom informoval Peter Krajčovič z FMK UCM.

Projekt Hypermoderná mediálna kultúra - Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja skúma, ako filmy, televízne programy a digitálne hry odrážajú spoločenské zmeny a ovplyvňujú verejnú diskusiu. Výskumný tím vedie Jana Radošinská z FMK UCM v Trnave.

Vedci sa zamerali napríklad na zobrazovanie rodových rolí, fenomén nostalgie, fanúšikovské komunity, vplyv umelej inteligencie na médiá či globalizáciu audiovizuálnej tvorby. Súčasťou projektu boli aj vedecké publikácie, konferencie, odborné prednášky a diskusie pre verejnosť.

V záverečnej fáze pripravujú riešitelia ďalšiu odbornú publikáciu a 23. júna sa uskutoční medzinárodná konferencia Film a televízia: Zrkadlové siene hypermoderny. Podľa výskumníkov výsledky potvrdili, že filmová a televízna tvorba nielen odráža spoločenské dianie, ale ovplyvňuje aj hodnoty, postoje a verejnú diskusiu.
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