Výskum potvrdil, že relikviu sv. Cyrila zaobstaral biskup Karol Kmeťko

Nitra 5. júla (TASR) – Účastníci Cyrilo-metodskej celonárodnej púte v Nitre mali počas slávnostnej svätej omše na Svätoplukovom námestí možnosť vidieť a uctiť si najznámejšiu relikviu sv. Cyrila na Slovensku. Tá je počas roka bezpečne uložená v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Najnovší výskum z júna minulého roka potvrdil, že relikviu sv. Cyrila nielen pre Nitru zaobstaral nitriansky biskup Karol Kmeťko, informovalo Biskupstvo Nitra.



Pred rokom 2013, keď sa pripomínalo 1150. výročie príchodu slovanských vierozvestov na územie Veľkej Moravy, putovala relikvia po farnostiach na Slovensku. Vonkajšia schránka relikviára sv. Cyrila v tvare gotického chrámu s vežičkami bola zakúpená v Ríme práve na túto príležitosť. Vnútri je oválna schránka s ostatkami svätca, nazývaná monile, ktorá je uložená v dvoch antikorových skrinkách. Samotná monile obsahuje niekoľko menších úlomkov kosti svätca nalepených na podkladovom papieri a uložených na látke purpurovej farby. Okolo nich je nápis Ex Brachio S. Cyrilli Slav. Ap. (Z ruky sv. Cyrila Apoštola Slovanov).



Existuje niekoľko interpretácií o tom, ako sa relikvia dostala do Nitry. Fakty sa podarilo objasniť na základe archívneho výskumu a samotnej obhliadky relikviára. "Keďže relikviár bol v nedávnej minulosti zapečatený, 23. júna 2022 bol otvorený v prítomnosti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka. Cieľom bolo identifikovať na základe pečate vnútri monile meno rímskeho kardinála, za ktorého mohli byť ostatky svätca vložené do schránky," potvrdilo Biskupstvo Nitra. Po skončení obhliadky bol relikviár zapečatený.



V prípade relikvie sv. Cyrila v Nitre sa doteraz uvádzalo, že ju z Ríma zadovážil nitriansky biskup Karol Kmeťko (1875 – 1948) alebo až jeho nástupca biskup Eduard Nécsey (1892 – 1968). Pri prehliadke schránky sa zistilo, že vnútri bola predná časť previazaná červenou šnúrkou a zapečatená na bielom papieriku. Znak na pečati patril významnému rímskemu kardinálovi Angelovi Dell'Acquovi (1903 – 1972). Prieskum ďalších údajov jednoznačne potvrdil, že relikviu sv. Cyrila obstaral biskup Karol Kmeťko.