Výskum v CERN-e približuje výstava a prednášky v košickom Kulturparku

Košice 19. júna (TASR) - Európsku organizáciu pre jadrový výskum (CERN), jej činnosť a význam priblíži výstavno-prednášková akcia, ktorá sa koná od stredy do piatka (21. 6.) v košickom Kulturparku. Pod názvom "70 rokov CERN-u - Inšpirácia pre budúcnosť" je určená pre študentov stredných škôl, ale aj širšiu verejnosť.



"Chceme ukázať fascinujúce možnosti, ktoré CERN otvára pre rôzne odbory. Robíme špičkovú fyziku, ale na to potrebujeme odborníkov z mnohých oblastí. A práve spolupráca s CERN-om umožní stať sa takýmto špičkovým odborníkom," uviedol predseda Výboru pre spoluprácu SR s CERN Pavol Stríženec.



Výstavu tvoria veľkoplošné postery, ktoré návštevníkov oboznámia s elementárnymi časticami, vrátane Higgsovho bozónu, s urýchľovačmi v CERN-e, s rozmanitým výskumom a vývojom nových špičkových technológií. Virtuálna prehliadka Dátového centra v CERN-e ja naplánovaná na štvrtok (20. 6.) dopoludnia. Popoludňajšie časti programu sú venované širšej verejnosti s prednáškami napríklad o prínose CERN-u pre Slovensko či o budúcnosti urýchľovačov.



Akciu organizuje slovenská komunita fyzikov vysokých energií. Pripomína, že CERN sa počas 70 rokov svojej existencie stal najvýznamnejším centrom výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty, vzorom medzinárodnej mierovej spolupráce na vedeckom poli, motorom vývoja nových technológií a ich transferu do členských krajín, ako aj školiacim centrom mladej generácie. Program podujatia je na webstránke https://indico.cern.ch/event/1410756/.