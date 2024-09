Výskum v Kremničke ukončili, očakáva sa rozšírenie pásma ochrany

Banská Bystrica 26. septembra (TASR) - Pracovný tím na čele s Pavlom Šteinerom z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ukončil pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke, časti Banskej Bystrice, archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely. Výsledky poslúžia pamiatkarom ako podklad pre rozšírenie pásma pamiatkovej ochrany okolia tejto národnej kultúrnej pamiatky. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.



"Posledný týždeň nášho výskumu sme sa venovali protitankovej priekope. Urobili sme sondu a rez, vďaka čomu sme definitívne potvrdili nielen jej existenciu, ktorá je doložená aj inými prameňmi, ale hlavne jej rozmery a tvar. Priekopa mala v minulosti štyri metre na šírku a bola schopná zastaviť ľahký alebo stredný tank. Jej zadná časť bola vystužená drevenou guľatinou a doskami. Kolmý koniec mal zabrániť akémukoľvek vozidlu dostať sa z priekopy. To, že horná časť priekopy bola využitá po potlačení povstania ako masový hrob obetí nacistických represálií, to je pomerne známy fakt. Zamerali sme sa na exhumovanú časť priekopy, ktorá je bez telesných pozostatkov. Na jej dne sme našli železnú motyku a zväzok medeného drôtu, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou súvisia práve s exhumáciami. Je to mrazivá pripomienka udalostí, ktoré sa v tejto lokalite po skončení druhej svetovej vojny odohrávali," vysvetlil Šteiner.



Ako zdôraznil, fakt, že dokázali overiť tvar a veľkosť priekopy, nás posúva v poznaní povstaleckej obrany Banskej Bystrice.



"Prítomnosť ďalších tiel sa nepodarila potvrdiť, ale ani vyvrátiť. Na to, aby sme zistili, či sú v priekope nejaké telá, by bolo potrebné realizovať väčšie výkopové práce. Nič to nemení na základnej skutočnosti, že ide o výnimočnú lokalitu, ktorá nám dokladá nielen spôsob povstaleckej obrany mesta, ale i smutné represálie z prelomu rokov 1944/1945. To, že práve na 80. výročie týchto udalostí sme mohli uvedené miesta skúmať, považujem z vedeckého hľadiska za veľmi významné," dodal Šteiner. Jeho prednášku na túto tému si záujemcovia budú môcť vypočuť 27. septembra v rámci podujatia Európska noc vedy.



Pracovný tím teraz spracuje výslednú výskumnú správu, ktorú do konca roka poskytne mestu a pamiatkarom. Tí rozhodnú o rozšírení pásma pamiatkovej ochrany v tejto lokalite.



"Na Slovensku a ani v okolitých krajinách sa doposiaľ archeologický výskum podobného druhu nikdy nerealizoval, preto som rád, že sa to podarilo práve v našom meste. Archeologickým výskumom sme získali relevantné podklady na to, aby bolo rozšírené pásmo ochrany celého územia v okolí pamätníka, ktoré doposiaľ chýbalo, a preto v minulosti v danej lokalite vyrástla zástavba rodinných domov. Verím, že ďalšie procesy budú napredovať a pamiatkové ochranné pásmo sa rozšíri. Bude to definitívna bodka za tým, aby v budúcnosti nikto v tomto území nehľadal možné cesty pre ďalšiu výstavbu. Pamätník v Kremničke musí zostať dôstojným mementom minulosti," zdôraznil primátor Ján Nosko.