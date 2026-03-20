< sekcia Regióny
Výskum v Malinove potvrdil stopy stredovekého vodného hradu
Archeológovia počas výskumu objavili viacero predmetov a stavebných prvkov, ktoré pochádzajú zo stredovekého obdobia.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Archeologický výskum v areáli historického parku v Malinove priniesol významné objavy, ktoré potvrdzujú existenciu stredovekého vodného hradu. Informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý pripomenul, že nálezy pochádzajú z aktuálnych prác realizovaných v rámci obnovy parku.
„Výskum prebieha v súvislosti s komplexnou revitalizáciou historického parku, ktorú realizuje BSK. Práve zásahy do územia umožnili odkryť vrstvy, ktoré priniesli nové poznatky o stavebnom vývoji lokality,“ spresnila hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Archeologické aktivity vykonáva Malokarpatské múzeum v Pezinku, jeho riaditeľ Martin Hrubala upozornil, že existencia stredovekej stavby na mieste sa predpokladala už dlhšie, chýbali však jednoznačné hmotné dôkazy. „Objav uvedených nálezov potvrdzuje, že táto oblasť kraja bola už v stredoveku veľmi dôležitým hospodárskym a mocenským celkom v rámci celého Uhorského kráľovstva, v ktorom pôsobili najelitnejšie šľachtické rody,“ povedal Hrubala, ktorý nevylúčil, že pribudnú i ďalšie nálezy.
Archeológovia počas výskumu objavili viacero predmetov a stavebných prvkov, ktoré pochádzajú zo stredovekého obdobia. Významnú časť nálezov tvorili aj kamenné architektonické články, ktoré boli pravdepodobne priamo súčasťou konštrukcií pôvodného hradu.
Územie dnešného Malinova bolo už v roku 1209 súčasťou svätojurského panstva rodu Hunt-Poznanovcov, známeho neskôr ako grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Pôvodný vodný hrad postupne prechádzal viacerými stavebnými úpravami a zmenami vlastníkov. V 17. storočí bol prestavaný na renesančný kaštieľ, pričom časť vodnej priekopy sa zachovala dodnes. V 19. storočí rod Apponyiovcov vytvoril dnešnú neoklasicistickú podobu objektu.
V súčasnosti sa v areáli nachádza stredná odborná škola a historický park z 19. storočia. Cieľom aktuálnej revitalizácie parku je nielen obnova kultúrnej pamiatky, ale aj vytvorenie kvalitného verejného priestoru, ktorý bude reagovať na environmentálne výzvy.
„Výskum prebieha v súvislosti s komplexnou revitalizáciou historického parku, ktorú realizuje BSK. Práve zásahy do územia umožnili odkryť vrstvy, ktoré priniesli nové poznatky o stavebnom vývoji lokality,“ spresnila hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Archeologické aktivity vykonáva Malokarpatské múzeum v Pezinku, jeho riaditeľ Martin Hrubala upozornil, že existencia stredovekej stavby na mieste sa predpokladala už dlhšie, chýbali však jednoznačné hmotné dôkazy. „Objav uvedených nálezov potvrdzuje, že táto oblasť kraja bola už v stredoveku veľmi dôležitým hospodárskym a mocenským celkom v rámci celého Uhorského kráľovstva, v ktorom pôsobili najelitnejšie šľachtické rody,“ povedal Hrubala, ktorý nevylúčil, že pribudnú i ďalšie nálezy.
Archeológovia počas výskumu objavili viacero predmetov a stavebných prvkov, ktoré pochádzajú zo stredovekého obdobia. Významnú časť nálezov tvorili aj kamenné architektonické články, ktoré boli pravdepodobne priamo súčasťou konštrukcií pôvodného hradu.
Územie dnešného Malinova bolo už v roku 1209 súčasťou svätojurského panstva rodu Hunt-Poznanovcov, známeho neskôr ako grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Pôvodný vodný hrad postupne prechádzal viacerými stavebnými úpravami a zmenami vlastníkov. V 17. storočí bol prestavaný na renesančný kaštieľ, pričom časť vodnej priekopy sa zachovala dodnes. V 19. storočí rod Apponyiovcov vytvoril dnešnú neoklasicistickú podobu objektu.
V súčasnosti sa v areáli nachádza stredná odborná škola a historický park z 19. storočia. Cieľom aktuálnej revitalizácie parku je nielen obnova kultúrnej pamiatky, ale aj vytvorenie kvalitného verejného priestoru, ktorý bude reagovať na environmentálne výzvy.