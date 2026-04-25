Výskumníci v Bratislave testujú robota na riadenie dopravy
Technologická demonštrácia sa koná v rámci Bratislavských mestských dní.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Výskumníci v sobotu na Komenského námestí v Bratislave testujú robota na riadenie dopravy. TASR o tom informoval Marek Galinski z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, ktorá sa na výskume podieľa spolu s odborníkmi z Technologického inštitútu v Karlsruhe.
„Cieľom výskumu je analyzovať možnosti, ako roboty v rôznej forme môžu koordinovať pohyb áut, chodcov, cyklistov aj kolobežkárov a ako môže vyzerať budúcnosť dopravy v meste,“ uviedol Galinski. Ako priblížil, do riadenia dopravy sa zapája humanoidná robotika a robotický pes.
Technologická demonštrácia sa koná v rámci Bratislavských mestských dní. Aktivita je priamym pokračovaním minuloročného predstavenia robotického policajta na dopravnom ihrisku v bratislavskej Karlovej Vsi. Projekt prebieha v spolupráci s Mestskou políciou Bratislava.
