Sobota 25. apríl 2026
Výskumníci v Bratislave testujú robota na riadenie dopravy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Technologická demonštrácia sa koná v rámci Bratislavských mestských dní.

Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Výskumníci v sobotu na Komenského námestí v Bratislave testujú robota na riadenie dopravy. TASR o tom informoval Marek Galinski z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, ktorá sa na výskume podieľa spolu s odborníkmi z Technologického inštitútu v Karlsruhe.

Cieľom výskumu je analyzovať možnosti, ako roboty v rôznej forme môžu koordinovať pohyb áut, chodcov, cyklistov aj kolobežkárov a ako môže vyzerať budúcnosť dopravy v meste,“ uviedol Galinski. Ako priblížil, do riadenia dopravy sa zapája humanoidná robotika a robotický pes.

Technologická demonštrácia sa koná v rámci Bratislavských mestských dní. Aktivita je priamym pokračovaním minuloročného predstavenia robotického policajta na dopravnom ihrisku v bratislavskej Karlovej Vsi. Projekt prebieha v spolupráci s Mestskou políciou Bratislava.
