Výskumníci v Oponiciach skúmali hrobku rodiny Bartakovičovcov
Autor TASR
Oponice 22. októbra (TASR) - Hrobka rodiny Bartakovičovcov v Oponiciach v okrese Topoľčany prešla počas leta interdisciplinárnym výskumom. Realizovala ho Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v spolupráci s občianskym združením Apponiana, informovala univerzita.
Hrobka sa nachádza pod podlahou sakristie Rímskokatolíckeho farského kostola sv. Petra a Pavla. Zámerom výskumu bolo zistiť stav zachovania truhiel a ľudských pozostatkov, spresnenie počtu zosnulých, určenie ich identity v konfrontácii s údajmi známymi z archívneho výskumu a prípadné stanovenie potenciálnych patologických zmien. Ďalším zámerom bol stavebno-historický výskum samotnej hrobky, ako aj geofyzikálny prieskum okolia krypty a interiéru kostola.
Terénne práce sú ukončené, výskumníci spracovávajú antropologický a archeologický materiál ako kovové artefakty, zvyšky odevu, drevené truhly. Vyhodnocujú výsledky archeologického, stavebno-historického, historického, archívneho výskumu a geofyzikálneho prieskumu, spektrometrickej analýzy a analýzy textilných a iných organických nálezov. V ďalšej fáze sa pokúsia zrekonštruovať artefakty a vytvoriť 3D vizualizácie nielen hrobky, ale aj zachovaných drevených rakiev.
