Výskumníci z SPU spolupracovali na vývoji produktu pre pacientov

Nitra 27. júla (TASR) - Nový potravinový doplnok určený pre onkologických pacientov je jedným z výsledkov projektu, ktorý riešili výskumníci z Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech. Výskum prebiehal od roku 2022, ukončený bol v tomto roku, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Produkt Lentirintm vyvinula farmaceutická spoločnosť s podporou projektu Vývoj potravín využitím fytonutrientov z rastlinných zdrojov a medicinálnych húb s imunomodulačnými účinkami. Na riešení projektu participovali odborníci všetkých troch ústavov FBP - ústavu aplikovanej biológie, ústavu biotechnológie a ústavu potravinárstva. Firma bude výrobok čoskoro ponúkať na svojich distribučných kanáloch v rámci Slovenska i Európy.



Vedecké zameranie projektu bolo podľa profesorky Tatiany Bojňanskej z SPU rozdelené do troch etáp. Prvá etapa sa sústredila na in vitro testovanie účinkov vybraných fytonutrientov a medicinálnych húb na modelových systémoch humánnych línií zdravých a patologických buniek súvisiacich s endokrinným, vaskulárnym, gastrointestinálnym a reprodukčným systémom človeka s cieľom stanovenia ich protektívnych a imunomodulačných účinkov.



Druhá etapa bola zameraná na maximalizáciu bioaktívnych účinkov, a to zvýšením biodostupnosti a bioabsorpcie vybraných biomolekúl prostredníctvom najnovších biotechnologických postupov. Tretia etapa sa venovala dizajnovaniu potravín vrátane výživových produktov a doplnkov stravy s imunomodulačným potenciálom a ich využitia v praxi.