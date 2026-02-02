< sekcia Regióny
Výskyt akútnych respiračných ochorení v Banskobystrickom kraji stúpol
Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov veku.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. februára (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky i jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) uplynulý týždeň opäť stúpol. Oproti štvrtému kalendárnemu týždňu bol výskyt ARO vyšší zhruba o 20 percent a CHPO takmer o 18 percent. Na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici o tom v pondelok informovala regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková s tým, že k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu došlo na 13 materských a šiestich základných školách (ZŠ) v kraji.
RÚVZ zaznamenal spolu 5947 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1763,23 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Najvyššiu mal okres Rimavská Sobota. Z toho bolo chrípke podobných 840 ochorení, čo je chorobnosť 249,05 na 100.000 ľudí, rovnako najmä v okrese Rimavská Sobota. Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov veku.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili z desiatich okresov. V Banskej Bystrici museli pre zvýšenú chorobnosť dočasne uzavrieť dve škôlky, ako aj v Brezne a vo Zvolene, jednu v Krupine, Lučenci, Rimavskej Sobote, Poltári, Revúcej, vo Veľkom Krtíši a v Žarnovici. Dve ZŠ uzavreli vo Veľkom Krtíši, po jednej vo Zvolene, Poltári, Revúcej a v Žarnovici.
