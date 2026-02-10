< sekcia Regióny
Výskyt akútnych respiračných ochorení v Banskobystrickom kraji stúpol
RÚVZ zaznamenal spolu 6215 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1964,16 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov, a to najmä v okrese Lučenec.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. februára (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) minulý týždeň v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) stúpol o 11,4 percenta. Chrípka i jej podobné ochorenia oproti piatemu kalendárnemu týždňu klesli zhruba o päť percent. K prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu pristúpili na školách v desiatich okresoch kraja. Na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici o tom informovala regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková.
RÚVZ zaznamenal spolu 6215 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1964,16 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov, a to najmä v okrese Lučenec. Z toho bolo chrípke podobných 746 ochorení, čo je chorobnosť 235,76 na 100.000 ľudí. Najvyššiu mal rovnako okres Lučenec. Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov veku.
V okrese Banská Bystrica došlo k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu v jednej materskej škole (MŠ), v Brezne a Žarnovici v dvoch. V Banskej Štiavnici v dvoch MŠ a jednej základnej škole (ZŠ), v Lučenci a Poltári v troch škôlkach a dvoch ZŠ, v Revúcej v jednej MŠ a troch ZŠ. V okrese Rimavská Sobota prerušili vyučovanie v dvoch ZŠ, v Žiari nad Hronom v jednej, ako aj vo Veľkom Krtíši, kde dočasne uzavreli i jednu škôlku.
