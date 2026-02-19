< sekcia Regióny
Výskyt akútnych respiračných ochorení v Žilinskom kraji klesol
Chorobnosť poklesla najmä v okrese Kysucké Nové Mesto o takmer 24 percent a vo vekovej skupine nad 60 rokov.
Autor TASR
Žilina 19. februára (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji klesla v 7. kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim o 0,71 percenta. To predstavuje chorobnosť 1766 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.
Chorobnosť poklesla najmä v okrese Kysucké Nové Mesto o takmer 24 percent a vo vekovej skupine nad 60 rokov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov - 5043 chorých na 100.000 obyvateľov. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,1 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín a zápal pľúc,“ uviedla Kortišová.
Pri chrípke a jej podobných ochoreniach evidoval RÚVZ 1133 hlásení, čo predstavuje 308 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o 0,71 percenta. „Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Tvrdošín a vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov,“ doplnila Kortišová.
