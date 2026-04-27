Výskyt akútnych respiračných ochorení v Banskobystrickom kraji klesol
Autor TASR
Banská Bystrica 27. apríla (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky i jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) minulý týždeň klesol. Oproti 16. kalendárnemu týždňu je v prípade ARO nižší o 12 percent a CHPO o 37 percent. Na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici o tom v pondelok informovala regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková.
RÚVZ celkovo zaznamenal 3571 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1112,21 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov, najmä v okrese Zvolen. Z toho bolo chrípke podobných 253 ochorení, čo je chorobnosť 78,8/100.000 ľudí. Najvyššiu mal okres Poltár.
Podľa regionálnej hygieničky prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z BBSK nikto nehlásil.
