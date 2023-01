Výskyt ARO aj chrípke podobných ochorení v Košickom kraji stúpol

Košice 16. januára (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) v Košickom kraji stúpol uplynulý týždeň oproti tomu predchádzajúcemu o 8,8 percenta. Nárast chrípke podobných ochorení (CHPO) predstavuje 8,2 percenta. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.



V 2. kalendárnom týždni bolo hlásených spolu 10.172 ARO, z toho bolo CHOP 1263. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 387 osôb, čo predstavuje 3,8 percenta zo všetkých ARO. "Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Michalovce, najnižšia v okrese Košice III," uvádza RÚVZ.



Výchovno-vzdelávací proces pre zvýšenú chorobnosť prerušili v šiestich kolektívoch. Išlo o tri materské školy, z toho dve boli v okrese Košice II a jedna v Spišskonovoveskom okrese, a tri základné školy – jedna v okrese Košice II a dve v okrese Spišská Nová Ves. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená u detí do piatich rokov.



Regionálni hygienici zaznamenali v kraji aj 180 prípadoch ochorenia COVID-19.