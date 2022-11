Výskyt ARO v Banskobystrickom kraji klesol o vyše 17 percent

Banská Bystrica 18. novembra (TASR) – Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) v 46. kalendárnom týždni v Banskobystrickom kraji klesol v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 17,46 percenta. O vyše pätinu je nižší aj výskyt chrípke podobných ochorení. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.



V tomto týždni bolo v Banskobystrickom kraji spolu hlásených 4005 ARO, čo predstavuje chorobnosť 1122,81 na 100.000 osôb, z toho bolo 251 CHPO.



"Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okresoch Detva a Brezno, najnižšia v okrese Krupina. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 59 osôb, čo predstavuje 1,5 percenta zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sínusitídy, otitídy a pneumónie," priblížila regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková.



Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Poltár, v okrese Krupina nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov, v prípade ARO to bola veková skupina detí do päť rokov.