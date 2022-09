Výskyt ARO v Banskobystrickom kraji vzrástol viac ako dvojnásobne

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) – Na území Banskobystrického kraja v 38. kalendárnom týždni vzrástol výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 2,28-násobok, výskyt chrípke podobných ochorení (CHPO) je vyšší 3,14-násobne. Na svojej webovej stránke o tom informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici.



"Spolu bolo hlásených 4152 ARO, čo predstavuje chorobnosť 1152,67 na 100.000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo CHPO 252 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 69,96 na 100.000 osôb," priblížil RÚVZ.



Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okresoch Banská Bystrica a Detva, najnižšia v okrese Revúca. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 176 osôb, čo predstavuje 4,2 percenta zo všetkých ARO," uviedol RÚVZ s tým, že najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej kategórii detí do päť rokov. V okrese Banská Bystrica bola zaznamenaná aj najvyššia chorobnosť na CHPO. Najvyššia chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 15 až 19 rokov.



Hygienici z Veľkého Krtíša v 38. týždni zaznamenali aj prípad legionelovej pneumónie, prenosného ochorenia, ktoré podlieha pravidelnému týždennému hláseniu úradov. Ochorenie bolo laboratórne potvrdené u staršieho pacienta s poruchou imunity. "Na základe zlepšenia zdravotného stavu bol pacient prepustený do ambulantnej starostlivosti," dodal RÚVZ.