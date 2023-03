Výskyt ARO v Košickom kraji klesol

Košice 27. marca (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) v Košickom kraji klesol minulý týždeň oproti tomu predchádzajúcemu o 4,5 percenta. Výskyt chrípke podobných ochorení (CHPO) je nižší o 5,4 percenta. O epidemiologickej situácii za 12. kalendárny týždeň informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach na svojej webovej stránke.



Spolu bolo hlásených 7218 ARO. Z toho bolo 724 CHPO. "Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Rožňava," uvádza s tým, že najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená u detí do piatich rokov.



Podľa RÚVZ bol priebeh ochorení komplikovaný u 226 osôb, čo predstavuje 3,1 percenta zo všetkých ARO.



V súvislosti so zvýšenou chorobnosťou bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v piatich kolektívoch. Týkalo sa to dvoch materských škôl (MŠ) v okrese Košice IV a jednej v okrese Košice-okolie, ako aj dvoch základných škôl (ZŠ) v okresoch Michalovce a Sobrance.



Regionálnym hygienikom bolo uplynulý týždeň hlásených aj 122 prípadov ochorenia COVID-19.