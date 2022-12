Výskyt ARO v Košickom kraji stúpol o viac než sedem percent

Košice 23. decembra (TASR) - Oproti minulému týždňu stúpol v Košickom kraji výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) o 7,1 percenta, výskyt chrípke podobných ochorení (CHPO) je vyšší o 13,6 percenta. Vyplýva to z údajov zverejnených na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach. Tento týždeň pre zvýšenú chorobnosť v kraji prerušili výchovno-vzdelávací proces v 220 kolektívoch. Zahŕňa to 103 materských škôl (MŠ), 106 základných škôl (ZŠ) a 11 stredných škôl (SŠ).



V tomto týždni bolo spolu hlásených 13.106 ARO, z toho bolo 1353 CHPO. "Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Michalovce, najnižšia v okrese Košice IV," uvádza RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 469 osôb. Regionálni hygienici zaevidovali tento týždeň aj 196 hlásených prípadov ochorenia COVID-19.



Z MŠ bolo najviac zatvorených, a to po 23, v okresoch Košice - okolie a Rožňava, následne v okresoch Spišská Nová Ves (16), Trebišov (14) a Michalovce (11). V Košiciach to bolo celkovo rovnako 11, v Sobraneckom okrese tri a v Gelnickom dve.



Čo sa týka ZŠ, vo všetkých okresoch v rámci mesta Košice to bolo dokopy 22. V okrese Spišská Nová Ves 19, nasleduje Rožňava (17) a Michalovce (14). Okresy Trebišov a Košice - okolie evidovali po 13 zavretých škôl, Gelnica a Sobrance po štyri.



Zo SŠ prerušili výchovno-vzdelávací proces tri v okrese Michalovce, po dve v okresoch Košice IV, Rožňava a Trebišov, po jednej v okresoch Košice - okolie a Spišská Nová Ves.