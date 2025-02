Výskyt ARO v Žiari nad Hronom poklesol, no stále sa zatvárali školy

Žiar nad Hronom 13. februára (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) aj chrípke podobných ochorení (CHPO) v predchádzajúcom týždni v regióne Žiaru nad Hronom poklesol, no aj napriek tomu bol prerušený vzdelávací proces celkom na 12 školách. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Žiari nad Hronom.



V okrese Žiar nad Hronom zaznamenali epidemiológovia 790 ARO, z toho 52 CHPO. V oboch prípadoch došlo v porovnaní so šiestym kalendárnym týždňom k poklesu ochorení, ARO o 17,45 percenta a CHPO o 22,4 percenta. V okrese bol v tomto týždni výchovno-vzdelávací proces prerušený v troch materských školách, štyroch základných školách a jednej strednej škole.



K poklesu ochorení došlo aj v okrese Žarnovica. Lekári tu v minulom týždni hlásili 618 ARO, čo je pokles o 8,45 percenta. Z toho 43 bolo chrípke podobných ochorení. Aj v tomto prípade išlo o pokles, a to o 31,75 percenta. Tzv. chrípkové prázdniny mali v okrese na dvoch základných školách.



Vysoký počet ochorení zatvoril aj brány dvoch škôl v Banskoštiavnickom okrese. Celkovo tu minulý týždeň evidovali 458 ARO, čo bol nárast o 2,23 percenta a dva prípady CHPO, čo bol pokles v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 90,48 percenta.