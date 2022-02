Výskyt diviakov v meste má podľa magistrátu riešiť predovšetkým štát

Bratislava 13. februára (TASR) - Mesto Bratislava tvrdí, že má v prípade premnoženej diviačej zveri a jej výskytu v intraviláne oklieštené kompetencie. Za riešenie problému prioritne podľa magistrátu zodpovedá štát. Pre TASR to uviedla hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková. Zároveň potvrdila, že sa stretli užívatelia poľovných revírov, zástupcovia mesta i mestských častí a navrhli plán, ako postupovať.



"Štátna regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) zabezpečuje odchyt zveri, ktorá sa vyskytne v intraviláne mesta. Povolenie mimoriadneho lovu vydáva okresný úrad. Mesto plní úlohu oznamovateľa výskytu diviakov," priblížila hovorkyňa. Mestská polícia môže v prípade výskytu diviakov v meste kontaktovať RVPS, ktorá zabezpečí odchyt.



Problematiku premnoženej diviačej zveri v lesoch riešia aj správcovia lesov. V Bratislave sú to okrem mestských lesov aj štátne lesy či súkromné urbáre, pričom loviť môžu len oprávnené poľovné združenia. "Ktokoľvek, kto spozoruje výskyt diviakov v meste, sa môže s podnetom obrátiť na mestskú políciu na čísle 159 či priamo na štátnu RVPS," uviedla Schmucková.



O urgentné riešenie výskytu diviakov na území Bratislavy požiadala štát mestská časť Karlova Ves. "Je nevyhnutné, aby štátne inštitúcie konečne začali venovať problému primeranú pozornosť," vyhlásila karloveská samospráva. V uplynulých dňoch diviakov zaznamenali na električkovej trati na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu (utiekli späť do lesa) či pred vchodom do novej budovy Slovenského národného divadla (odchytený veterinárnym lekárom).



Dôvodom, prečo sa diviaky objavujú v bratislavských uliciach, je podľa nej ich premnoženie a zároveň aj zvýšený pohyb ľudí v prímestských lesoch. Predseda poľovníckej spoločnosti Devínska Kobyla Ján Martinovič tvrdí, že premnožený stav diviakov je jeden zo znakov globálneho otepľovania, keďže ich už netrápi krutá zima a samica dnes štandardne vrhne päť mláďat na jar aj na jeseň. Mestské lesy v Bratislave poukazujú na dostatok potravy a absenciu prirodzeného predátora, napríklad vlka.



"Odporúčame starostom a primátorom, aby sa obrátili na príslušné RVPS, ktorým je potrebné nahlásiť výskyt divej zveri v intravilánoch miest a obcí," uviedlo pre TASR ministerstvo pôdohospodárstva. Deklaruje, že už dlhodobo rieši problémy s premnoženou raticovou zverou, ktorá podľa rezortu nespôsobuje problémy len v mestách, ale aj poľnohospodárom a lesníkom.



Ministerstvo mimoriadne zriadilo e-mailovú adresu sekretariat-UR@svps.sk, na ktorú môžu zástupcovia samospráv zasielať informáciu o výskyte diviakov a zároveň žiadosť o intervenciu zo strany veterinárnych lekárov.