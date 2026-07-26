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Výskyt sršňa ázijského pri Trnave nepotvrdili, išlo o domáci druh
Hrozbu predstavuje najmä pre opeľovače a včelárov, keďže napáda včely a ďalší hmyz.
Autor TASR
Trnava 26. júla (TASR) - Výskyt invázneho sršňa ázijského pri vodnej nádrži Podháj pri obci Suchá nad Parnou v okrese Trnava odborníci zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty nepotvrdili. Na mieste identifikovali hniezdo domáceho sršňa obyčajného. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na sociálnej sieti. Vyzýva verejnosť o spoluprácu, potenciálny výskyt je nutné nahlásiť.
Ako uviedli, oznámenie o výskyte sršňa prijali 23. júla. Pracovníci Správy CHKO Malé Karpaty ho následne 24. júla preverili na mieste podľa opisu oznamovateľa a informácií zverejnených na sociálnej sieti Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave.
Identifikovali sršne spolu s hniezdom. „Hniezdo sa nachádza v kmeni vŕby rastúcej na brehu tesne pri vode, približne vo výške 0,5 až 0,7 metra. Nejde o nepôvodného invázneho sršňa ázijského, ale o domáceho sršňa obyčajného,“ uviedla ŠOP.
Sršeň ázijský je invázny druh, ktorý sa do Európy pravdepodobne dostal prostredníctvom lodnej dopravy. Prvýkrát ho zaznamenali vo Francúzsku v roku 2004. Jeho výskyt potvrdili aj v Českej republike či Maďarsku.
Hrozbu predstavuje najmä pre opeľovače a včelárov, keďže napáda včely a ďalší hmyz. Riziko môže predstavovať aj pre ovocinárov a alergikov. Od európskeho sršňa sa odlišuje najmä výrazne žltými nohami, prevažne čiernym sfarbením hlavy a hrude a širokým oranžovým pásom na brušku. Charakteristickým znakom je aj bočný vstup do hniezda, zatiaľ čo domáci sršeň má vstup do hniezda zvyčajne zospodu.
Potenciálny výskyt sršňa ázijského je nutné nahlásiť cez systém rýchleho varovania, ktorý je dostupný na webe ŠOP SR. „Budeme tak schopní efektívnejšie podchytiť jeho prípadný výskyt a podniknúť kroky na zamedzenie jeho šíreniu,“ ozrejmili ochranári.
Ako uviedli, oznámenie o výskyte sršňa prijali 23. júla. Pracovníci Správy CHKO Malé Karpaty ho následne 24. júla preverili na mieste podľa opisu oznamovateľa a informácií zverejnených na sociálnej sieti Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave.
Identifikovali sršne spolu s hniezdom. „Hniezdo sa nachádza v kmeni vŕby rastúcej na brehu tesne pri vode, približne vo výške 0,5 až 0,7 metra. Nejde o nepôvodného invázneho sršňa ázijského, ale o domáceho sršňa obyčajného,“ uviedla ŠOP.
Sršeň ázijský je invázny druh, ktorý sa do Európy pravdepodobne dostal prostredníctvom lodnej dopravy. Prvýkrát ho zaznamenali vo Francúzsku v roku 2004. Jeho výskyt potvrdili aj v Českej republike či Maďarsku.
Hrozbu predstavuje najmä pre opeľovače a včelárov, keďže napáda včely a ďalší hmyz. Riziko môže predstavovať aj pre ovocinárov a alergikov. Od európskeho sršňa sa odlišuje najmä výrazne žltými nohami, prevažne čiernym sfarbením hlavy a hrude a širokým oranžovým pásom na brušku. Charakteristickým znakom je aj bočný vstup do hniezda, zatiaľ čo domáci sršeň má vstup do hniezda zvyčajne zospodu.
Potenciálny výskyt sršňa ázijského je nutné nahlásiť cez systém rýchleho varovania, ktorý je dostupný na webe ŠOP SR. „Budeme tak schopní efektívnejšie podchytiť jeho prípadný výskyt a podniknúť kroky na zamedzenie jeho šíreniu,“ ozrejmili ochranári.